Гламур
232
2 хв

Лілія Ребрик показала зсередини свій новий недобудований дім і розкрила подробиці ремонту

Ремонтні роботи в родинному гніздечку зірки все ще тривають. Зірка плекає надії якнайскоріше переїхати у нову оселю у Київській області.

Валерія Гажала
Лілія Ребрик

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик вперше за тривалий час показала просторий будинок, до якого у майбутньому планує переїхати з великою родиною.

Як відомо, нерухомість у Київській області зірка придбала ще в кінці листопада 2021 року. Проте початок повномасштабного вторгнення змусив Лілію з чоловіком відкласти будь-які роботи там. Натомість для відпочинку подружжя з дітьми обирало весь цей час дачу, яка розташовується на значно більшій відстані від Києва. За словами Ребрик, саме далека дорога стала спричиняти незручності як для багатодітної родини.

"Ми купили дім-мрії перед початком війни, коли все було стабільно. Потім через відомі обставини будівництво довелося відкласти. Але ми вирішили, коли як не зараз. Ви запитуєте, а що ж то за будинок, де я знімаю сторіз. Це наша дача, яку ми обожнюємо. Ми її будували її давно і свідомо далеко від Києва, щоб відчувати вайб вихідного дня, коли їдеш далеко. І вже п'ятий рік живемо далеко і їздимо до Києва. Але щодня мотатися до Києва з трьома дітьми — той ще марафон", — розповіла артистка.

Лілія Ребрик показала новий будинок / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик показала новий будинок / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик показала новий будинок / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик показала новий будинок / © instagram.com/liliya_rebryk

Проте цього року Лілія знову повернулася до ідеї продовжувати працювати над ремонтом. У сторіз щаслива акторка приїхала на перевірку робіт і заодно показала все шанувальникам. Так, Ребрик засвітила помешкання зсередини та показалася на мансардному поверсі, де згодом вона з чоловіком облаштує для старшої доньки окрему кімнату.

"За цей час нас побільшало. Ми намагаємося зробити більше простору, щоб усім було комфортно. Тому вирішили оновити ремонтні роботи тут і потім переїхати На мансардному поверсі ми планували зону відпочинку, але потім з'явилася Адель і Діана сказала, що це буде її кімната. Ремонт триває, але зараз він на тій стадії, коли видно певний результат. Бо раніше все йшло на бетон й інженерію. Зараз вже є стіни, підлога, світло, розетки, вентиляція… Дім оживає", — зізналася Ребрик.

Лілія Ребрик показала мансардний поверх будинку / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик показала мансардний поверх будинку / © instagram.com/liliya_rebryk

Крім того, будинок зірки також має велику терасу. Акторка говорить, що вже знає, як хоче її облаштувати й візуалізує ранкове кавування в альтанці.

"Ось наша тераса. Моя любов. Тут дихається легше. У мене є мрія зробити тут альтанку, щоб можна було ховатися від сонця. Я вже бачу, як це має бути", — із захватом додала артистка.

Лілія Ребрик показала терасу / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик показала терасу / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик показала терасу / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик показала терасу / © instagram.com/liliya_rebryk

232
