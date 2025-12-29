Лілія Ребрик показалась з чоловіком та трьома донька і замилувала їхньою зустріччю після розлуки

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик показалась з чоловіком, танцівником Андрієм Диким, та одразу трьома доньками.

Зокрема, тривалий час родина була в розлуці. Річ у тім, що Лілія Ребрик перебувала на гастролях та їздила виступати містами України. До слова, навіть Різдво акторка зустріла окремо від родини. І ось, за декілька днів до Нового 2026 року, знаменитість нарешті повернулась додому та возз'єдналась з рідними.

Лілія Ребрик вже й навіть опублікувала сімейне фото. На знімку ведуча позувала з чоловіком Андрієм Диким та доньками Діаною, Поліною та Аделіною на тлі новорічної ялинки.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Всі вдома були раді поверненню Лілії Ребрик, адже неабияк скучили. Маленька Аделіна просто не злазила з маминих рук. Навіть хатній улюбленець не відходив від артистки та вимагав і йому приділити увагу.

Лілія Ребрик із наймолодшою донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик та Андрій Дикий святкували 14-ту річницю шлюбу. З нагоди особливої дати артистка показувала, яким було їхнє весілля.