Лілія Ребрик показалася з доньками у family look і розкрила секрет вдалої відпустки з трьома дітьми

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

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Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик потішила сімейним контентом і розкрила лайфгаки вдалої відпустки з трьома дітьми.

Знаменитість наразі перебуває на відпочинку біля моря. Компанію Ребрик склали її три донечки – Діана, Поліна та Аделіна. Ведуча встигла вже опублікувати чимало контенту з відпустки. Звичайно ж, артистка попозувала з доньками на морському узбережжі. Вони всі одягнули білий та рожевий одяг та фотографувалися на тлі неймовірного краєвиду.

До речі, з трьома дітьми доволі складно розслабитися у відпустці. Однак у Лілії Ребрик є лайфгаки, аби відпочинком насолодилися і мама, і донечки.

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Лілія Ребрик із доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

"Обіцяний допис "Як відпочити з трьома дітьми і не з'їхати з глузду?". А все дуже просто: я не вмію відпочивати без своїх дітей. І відпочиваю по-справжньому, тільки коли бачу їх і бачу, як їм добре. Але декілька лайфгаків, як не поїхати зозуленькою від безкінечних "мам", я все ж маю", - говорить ведуча.

Зокрема, Лілія Ребрик обов'язково набирається сил перед самою поїздкою. Також у дітей є правило – дати мамі теж відпочити. Лілія Ребрик у відпустці не зважає на безлад, не завжди розважає дітей, коли ті нудьгують, може навіть більше дозволити користуватися гаджетами, ніж зазвичай, та не планує ідеальні дні. Та найголовніше – для знаменитості важливо, аби її доньки були щасливими.

"Коли діти сміються, сперечаються, витрушують звідусіль пісок і пахнуть сонцем — ти розумієш: це і є той самий відпочинок. Навіть якщо "відпочила" ти тільки хвилинку — поки ніхто не покликав: "мам", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик поділилася кумедним контентом з однорічною донечкою. Виявляється, Аделіна росте неабияк рішучою.

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