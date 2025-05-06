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- Гламур
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Лілія Ребрик показалася з трьома дітьми біля заміського маєтку та замилувала їхніми розвагами
Артистка поділилася родинним контентом.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик потішила своїх шанувальників затишними кадрами з сімейного відпочинку.
У фотоблогу Лілія поділилася, як вона разом з трьома доньками насолоджувалася іграми просто неба. Так, на тлі заміського маєтку та саду багатодітна мама пограла у бадмінтон, погойдалася на гамаку і зазначила, що обожнює проводити час з рідними без зайвих гаджетів. До того ж наймолодша Адель продемонструвала свої вміння керувати іграшковим електроскутером.
"Грати, сміятися, малювати, дуріти! Кожна хвилина із дітьми — цінна, бо вони так швидко стають дорослими. І тому це важливо — знаходити час побути разом", — написала зірка.
У соцмережах фанати одразу відреагували на відео сотнями теплих коментарів. Багато хто відзначив, такий час з доньками — безцінний.
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