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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Лілія Ребрик показалася з трьома дітьми біля заміського маєтку та замилувала їхніми розвагами

Артистка поділилася родинним контентом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лілія Ребрик

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик потішила своїх шанувальників затишними кадрами з сімейного відпочинку.

У фотоблогу Лілія поділилася, як вона разом з трьома доньками насолоджувалася іграми просто неба. Так, на тлі заміського маєтку та саду багатодітна мама пограла у бадмінтон, погойдалася на гамаку і зазначила, що обожнює проводити час з рідними без зайвих гаджетів. До того ж наймолодша Адель продемонструвала свої вміння керувати іграшковим електроскутером.

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

"Грати, сміятися, малювати, дуріти! Кожна хвилина із дітьми — цінна, бо вони так швидко стають дорослими. І тому це важливо — знаходити час побути разом", — написала зірка.

У соцмережах фанати одразу відреагували на відео сотнями теплих коментарів. Багато хто відзначив, такий час з доньками — безцінний.

  • Щаслива та гарна сімʼя, радість для серця та очей

  • Дружня сім'я, мирного неба вам, красунечки

  • Красунечки, хай щастить

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут також показала одразу двох молодших дітей і зачарувала образом доньки Євдокії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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