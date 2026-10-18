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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
73
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1 хв

Лілія Ребрик похизувалась важливою перемогою 8-річної доньки від Дикого і розчулила емоціями

Середня донька Лілії Ребрик професійно займається гімнастикою. Дівчинка здобуває успіхи у цьому виді спорту.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Лілія Ребрик із донькою Поліною

Лілія Ребрик із донькою Поліною / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалась важливою перемогою 8-річної доньки від чоловіка, танцівника Андрія Дикого.

Так, Поліна професійно займається гімнастикою. Дівчинка здобуває досягнення в цьому виді спорту. Нещодавно ж донька телеведучої взяла участь у всеукраїнському турнірі з хужожньої гімнастики Aladdin Cup 2026, який минув у Києві.

Донька Лілії Ребрик Поліна / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик Поліна / © instagram.com/liliia.rebrik

Підтримати Поліну прийшли зіркова мама та молодша сестричка. Донечка знаменитості була серйозно налаштовала, а сама ж Лілія Ребрик неабияк хвилювалась.

Врешті, 8-річна Поліна продемонструвала свій номер. Лілія Ребрик прокоментувала виступ доньки так: «Моя артистична богиня».

Донька Лілії Ребрик Поліна / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик Поліна / © instagram.com/liliia.rebrik

У підсумку Поліна виборола на турнірі перше місце. Ведуча вже розчулила емоціями після перемоги. Коли донечка знаменитості почула, що в неї перше місце, то неабияк зраділа.

Донька Лілії Ребрик Поліна перемогла на турнірі з художньої гімнастики / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик Поліна перемогла на турнірі з художньої гімнастики / © instagram.com/liliia.rebrik

Тим часом сама Лілія Ребрик наголосила, що неабияк пишається донькою та тішиться її досягненнями.

Лілія Ребрик із донькою Поліною / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик із донькою Поліною / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова дала рідкісний коментар про молодшу доньку. Артистка розкрила бажану професію 15-річної Аліси та зізналась, де вона здобуватиме вищу освіту.

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