- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
Лілія Ребрик похизувалась важливою перемогою 8-річної доньки від Дикого і розчулила емоціями
Середня донька Лілії Ребрик професійно займається гімнастикою. Дівчинка здобуває успіхи у цьому виді спорту.
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалась важливою перемогою 8-річної доньки від чоловіка, танцівника Андрія Дикого.
Так, Поліна професійно займається гімнастикою. Дівчинка здобуває досягнення в цьому виді спорту. Нещодавно ж донька телеведучої взяла участь у всеукраїнському турнірі з хужожньої гімнастики Aladdin Cup 2026, який минув у Києві.
Підтримати Поліну прийшли зіркова мама та молодша сестричка. Донечка знаменитості була серйозно налаштовала, а сама ж Лілія Ребрик неабияк хвилювалась.
Врешті, 8-річна Поліна продемонструвала свій номер. Лілія Ребрик прокоментувала виступ доньки так: «Моя артистична богиня».
У підсумку Поліна виборола на турнірі перше місце. Ведуча вже розчулила емоціями після перемоги. Коли донечка знаменитості почула, що в неї перше місце, то неабияк зраділа.
Тим часом сама Лілія Ребрик наголосила, що неабияк пишається донькою та тішиться її досягненнями.
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова дала рідкісний коментар про молодшу доньку. Артистка розкрила бажану професію 15-річної Аліси та зізналась, де вона здобуватиме вищу освіту.