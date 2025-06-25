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Лілія Ребрик похизувалася своїм врожаєм, який збирала з однорічною донькою
Лілія Ребрик показала, що в неї вродило на дачі.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалася своїм врожаєм, який збирала з однорічною донечкою Аделіною.
Знаменитість наразі перебуває на дачі. У своєму Instagram ведуча показала, як минав її ранок. Зокрема, ведуча збирала врожай. У Лілії Ребрик вродила на дачі чимала полуниця, яка вже забарвилася яскравим червоним кольором.
"Ранок на дачі. Хто рано встає – той полуницю зриває", - поділилася ведуча.
Та не лише такий врожай акторка збирає. У Лілії Ребрик також вродила червона смородина. До речі, у збиранні врожаю у ведучої була помічниця – однорічна донечка від танцівника Андрія Дикого Аделіна. Щоправда, дівчинка більше ласувала свіжими домашніми ягоди, аніж допомагала мамі.
Зазначимо, Лілія Ребрик є багатодітною мамою. Знаменитість разом із чоловіком Андрієм Диким виховує трьох доньок – Діану, Поліну та Аделіну.
До речі, нещодавно ведуча показувала їхнє спільне родинне фото. Також Лілія Ребрик ділилася особливими досягненнями 12-річної Діани.