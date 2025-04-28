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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
2 хв

Лілія Ребрик приїхала до батьків у Чернівці та замилувала, як з ними час провела

Акторка зачарувала своєю схожістю з мамою-красунею.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лілія Ребрик

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик приїхала до рідного міста.

У своєму фотоблогу артистка поділилася, що з Києва прибула до Чернівців. Там у неї була запланована вистава. До того ж зірка вирішила не гаяти часу й авжеж погостювала у батьківській домівці, куди з вокзалу її привіз тато. На Лілію вдома чекали смаколики та суцільна турбота.

Лілія Ребрик з батьками / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з батьками / © instagram.com/liliia.rebrik

Вже надвечір Ребрик запросила найрідніших на власну виставу у театрі. Тож щасливі батьки мали змогу насолодилися акторською грою зіркової доньки. Своєю чергою, артистка зізналася, що рідне місто надає їй крила, а родина — почуття щастя, спокою та безпеки.

"Ніде і ніколи людина не почуватиметься настільки захищеною, як поруч з мамою та татом. Дякую, рідні Чернівці, за цю добу душевного перезавантаження. За повну залу, за квіти, за аплодисменти. Ми живемо в часи, коли смуток і горе переповнюють нас. Тому такі моменти, коли відчуваєш радість — як рятівний круг. Як щось, що дарує твердий ґрунт під ногами. Хоч і ненадовго, але ж як безцінно!" — замилувала артистка.

Лілія Ребрик з батьками / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з батьками / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

У коментарях родину Ребрик засипали компліментами як шанувальники, так і зіркові друзі:

  • "Щасливі миті разом з рідненькими!" — Ольга Сумська

  • Окремий комплімент Вашій мамі, неймовірно вродлива, вишукана та статна жінка

  • Мама така красива! Ви схожі на маму, а сестра — на тата

  • У залі були Ваші батьки, так хотілося до них підійти і подякувати за доню, але стрималась

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська також показала свою родину, зокрема й чоловіка Валентина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
21
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