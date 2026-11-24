Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Реклама

Українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик приїхала до рідних Чернівців, де після вистави провела час із батьками.

Сімейною світлиною на тлі знайомих вулиць вона поділилася з підписниками в Instagram. Цього разу артистка завітала до рідного міста з гастролями. Її батьки — тато Іван Тодорюк і мама Віра — скористалися нагодою та прийшли підтримати доньку під час виступу в Чернівецькій обласній філармонії.

Реклама

Після вистави родина зробила спільне фото просто неба. Лілія позувала з букетами квітів поруч із найріднішими людьми та зізналася, що саме вони є її «найвідданішими глядачами».

Реклама

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliia.rebrik

Втім, надовго затриматися в Чернівцях акторка не могла: вдома на неї чекали чоловік і троє дітей. Повернувшись до родини, Ребрик також поділилася домашніми моментами — разом із двома молодшими доньками Поліною та Аделлю вона зустріла перший сніг у заміському будинку неподалік Києва.

Дівчатка з радістю спостерігали за зимовою погодою, а мама розчулилася від зустрічі з дітьми після гастролей.

«Скучила неймовірно… Мама приїхала й привезла сніжок», — поділилася щаслива зірка.

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно ведуча «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс показала свою родину на рідкісних фото – який вигляд має її чоловік-військовий та їхні двоє синів-двійнят.

Реклама

Новини партнерів