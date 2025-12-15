Лілія Ребрик розчулила реакцією однорічної донечки на вперше в житті побачений сніг

Лілія Ребрик із чоловіком та дітьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик розчулила реакцією наймолодшої донечки на вперше в житті побачений сніг.

Так, 14 грудня Київ засипало снігом. Лілія Ребрик говорить, що в її сім'ї особливо цьому зраділа наймолодша донечка. Річ у тім, що торік Аделіна була зовсім маленькою, а цьогоріч дівчинка щиро насолоджувалась моментом. Донечка ведучої милувалась снігом та залюбки ним гралась.

"Зі своїм гастрольним графіком пропустила реакцію Адельки на її перший у житті сніг. Торік вона була зовсім маленька, а зараз так щиро радіє. Тому переглядаю ці кадри сьогодні весь день", - ділиться ведуча.

Наймолодша донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик говорить, що неабияк щаслива від того, як донечка захопливо сприймає світ. Водночас знаменитість радить дорослим не забуватися про "внутрішню дитину" та вміти радіти таким буденним речам та явищам, як сніг.

"Почуваюся водночас трохи щасливою, бо діти вміють так захоплено приймати світ, і трохи сумною, бо ми, дорослі, у цій круговерті божевілля вже майже розучилися радіти дрібницям. А варто б було. Нам усім зараз цього дуже бракує", - наголосила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно в родині Лілії Ребрик було свято. Чоловік знаменитості – танцівник Андрій Дикий – святкував день народження. Ведуча ніжно вітала коханого з 47-річчям.