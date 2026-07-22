Лілія Ребрик розчулила зустріччю з доньками після тривалої розлуки і похизувалась сюрпризом для них

Лілія Ребрик із доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

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Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик розчулила зустріччю з доньками після тривалої розлуки.

Артистка перебувала на гастролях. А це ж знаменитість нарешті повернулась додому. Лілію Ребрик зустрічали три донечки — Діана, Поліна та Адель. Артистка вже встигла з ними всіма сфотографуватися та поділилась кадрами в Instagram.

Радісні донечки зустрічали маму з обіймами, адже неабияк засумували за нею за період розлуки. Сама ж Лілія Ребрик теж потішила дівчат сюрпризом. Акторка спекла для них домашнє печиво у різноманітних формочках.

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«Мама вдома», — коротко зазначила Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик із доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Підписники артистки засипали її та донечок компліментами. Однак фанів знаменитості цікавило ще дещо. Вони активно запитували у Лілії Ребрик рецепт печива. Тож, акторка поділилась секретом та запевнила, що готується воно неабияк легко. Для цього потрібно 100 грамів м’якого вершкового масла, 70 грамів цукру, трохи ванільного, одне яйце, склянка борошна та чайна ложка розпушувача. Потім всі інгридієнти змішати, тісто розкачати та випікати до золотистого кольору.

«Пильнуйте духовку — печиво готується дуже швидко», — порадила знаменитість.

Лілія Ребрик із доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик стала заслуженою артисткою України. Знаменитість вже показала, як мер Києва Віталій Кличко вручав їй нагрудний знак.

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