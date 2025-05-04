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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
2 хв

Лілія Ребрик розсекретила, як відсвяткувала 7-річчя доньки і чому чоловіка не було поруч

Родина Лілії Ребрик не змогла святкувати день народження доньки в повному складі. Акторка пояснила, чому так.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лілія Ребрик із чоловіком та доньками

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як відсвяткувала 7-річчя середньої доньки, і пояснила, чому чоловіка не було поруч.

Так, 30 квітня у Поліни був день народження. Лілія Ребрик трішки згодом організувала пишне святкування. Зокрема, Поліна запросила на день народження друзів, з якими провела час за розвагами. Проте, на святі не було чоловіка Ребрик, танцівника Андрія Дикого, та старшої доньки Діани. А все тому, що в дівчини був турнір. Тож, сімейству довелося розділитися.

"Коли дітей троє – іноді доводиться ділитися. Цього разу я з Адель виграла тендер бути на святі у Полі. Андрій поїхав з Діаною на змагання. Так збіглося. Так буває. Головне – всі все погодили", - поділилася знаменитість.

Лілія Ребрик із чоловіком / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик із чоловіком / © instagram.com/liliia.rebrik

Тим не менш, саме 30 квітня родина була в повному складі. У родині Ребрик важливо, аби день народження вони провели всі разом. Андрію Дикому та Діані не вдалося потрапити саме на святкування 7-річчя Поліни з її друзями.

"Сам день народження у Полі – 30 квітня. Того дня ми були всі разом! То святе! А вчора (3 травня – прим. ред.) вже був той самий "нормальний" (як кажуть мої діти) день народження. А точніше святкування разом із друзями, розвагами, піцами, солодощами", - зазначила артистка.

Лілія Ребрик із чоловіком та донькою Поліною / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик із чоловіком та донькою Поліною / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показувала, як вітала доньку з днем народження. Також знаменитість ділилася фото, на якому продемонструвала, як Поліна помітно підросла та змінилася.

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Дата публікації
Кількість переглядів
57
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