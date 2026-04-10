Лілія Ребрик шокувала правдою про суми гонорарів у театрі та кіно

Лілія Ребрик

Українська акторка й телеведуча Лілія Ребрик відверто заговорила про зарплати акторів, театр і фінансові реалії професії.

За її словами, робота виключно на сцені не дає стабільного доходу. Театр часто не забезпечує базових потреб, тому артисти змушені шукати додаткові можливості. Йдеться про зйомки, телепроєкти або інші формати роботи. Саме комбінування напрямів дозволяє втриматися в професії. Інакше — фінансово складно.

«Я не уявляю, як прожити на театральну зарплату. Це дуже маленькі гроші. Невиправдано маленькі. Треба розвиватися і шукати себе ще десь. Тому я і кажу, що якщо є можливість, треба поєднувати, тому що нашою професією все ж можна заробляти гроші», — заявила Лілія на проєкті «Станція Театральна».

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Ребрик зізнається, що така ситуація для неї не новина. Вона поділяє думку багатьох акторів, які обирають кіно не лише через творчість, а й через оплату. Зокрема, їй близька позиція британського актора Майкл Гембон, який відкрито говорив про фінансову сторону індустрії.

«Я театральний актор, але знімаюся в кіно тому, що це приносить мені гроші», — поділилася Ребрик.

Водночас акторка наголошує: шлях у професії не має нічого спільного з ідеалізованими картинками. Перед тим як отримати визнання, доводиться проходити через складні етапи, сумніви й критику.

«До цих червоних доріжок треба і „песиком“ побігати, і синці набити. Тобі розкажуть, що ти неправильно ходиш, неправильно дихаєш, неправильно розмовляєш — усе робиш не так. А це ламає», — говорить акторка.

