Гламур
485
2 хв

Лілія Ребрик у День захисту дітей показала усіх трьох донечок-красунь і зворушила заявою

Артистка емоційно заговорила про дитинство під час війни.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лілія Ребрик з дітьми

Лілія Ребрик з дітьми / © instagram.com/liliya_rebryk

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик у День захисту дітей, який в Україні святкують 20 листопада, показала своїх доньок.

Зірка у фотоблогу показала всіх трьох своїх донечок і заговорила про те, як діти проживають дитинство у реаліях війни. Зокрема, опублікувала щемливий допис, у якому згадала дітей, травмованих і вбитих Росією. Вона нагадала, що за сухими даними з новинних стрічок стоять не цифри, а реальні діти — зі своїми барвами дитинства, на які зазіхає держава-терористка.

«У кожній цифрі втрат — чиєсь маленьке життя, яке не встигло. У кожній стрічці новин — діти, яких ми не мали права втратити. І діти, яким ми не мали б дозволити втратити. Ти гортаєш стрічку, а в ній — не просто статистика. У ній — Ліза, чий дім в окупації. Ніколь — тато якої загинув. Саша, яка пережила обстріл. І Саша, який його не пережив… Це тисячі й тисячі дитячих імен. З втратою, болем, смутком і… водночас з усіма барвами дитинства, яке не може зупинитися попри все і всупереч всьому», — довела до сліз Лілія.

Діти Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Діти Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія поділилася, що поряд із власними дітьми ще гостріше відчуває крихкість кожної миті поруч. І додала, що все у житті робить заради їхнього майбутнього.

«Я дивлюся на своїх дітей — і готова на все заради них. На все, що тільки можна уявити. І, здається, всесвіт ще не створив такого виміру, в який вміститься моя любов. Бо зараз цінуєш не дні з ними — хвилини. Не події — обійми. Не плани — їхнє „Ма!“ поруч. Поміж тривогами повітряними і душевними ми тримаємо їхнє дитинство, як можемо. Бо ж хіба все не заради них?» — розчулила артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка СолоХа вперше показала обличчя свого третього малюка.

485
