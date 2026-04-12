Лілія Ребрик у Великдень наробила атмосферних фото з чоловіком і трьома доньками і показала, як святкує

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик на честь Великодня наробила атмосферних фото з родиною і показала, як святкує з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, та одразу трьома доньками.

Знаменитість шанує традиції, тож недільний ранок у неї розпочався зі служіння в церкві. Ведуча посвятила паски. Артистка зізнається, що для неї це особлива традиція, яка сповнена світла, надії та тепла. Щоправда, наймолодша донечка Лілії Ребрик настільки захопилась, що почала задувати свічки, що запалюють біля пасок.

"Обожнюю цей світлий день і цю сімейну традицію. Адель, щоправда, намагалась задути всі свічки – в нашому кошику, в сусідніх і, здається, по всій церкві", - ділиться ведуча.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Після повернення додому на родину Лілії Ребрик чекав сімейний сніданок. Стіл був прикрашений головними атрибутами Великодня – пасками та крашанками, а також красувались жовті нарциси у вазі. Сім'я артистки наробила купу атмосферних світлин, аби цей світлий день закарбувати в пам'яті.

"Христос Воскрес! Більше світла, тепла і надії! І віри в те, що все буде добре. Миру нам! І побільше сонця, що відігріває наші серця. Люблю цей день, люблю бути поруч із родиною, люблю це відчуття спокою, гармонії і чистих думок", - ділиться знаменитість.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

