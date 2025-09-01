ТСН у соціальних мережах

Лілія Ребрик відвела двох доньок до школи й зачарувала їхнім сімейним образом

Акторка показала їхній святковий ранок перед урочистою лінійкою.

Лілія Ребрик з родиною

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала сімейний ранок перед 1 вересня.

У своєму фотоблогу зірка поділилася настроєм двох старших доньок перед початком навчання у школі. Так, молодша Поліна цього року пішла до другого класу. Лілія показала фото дівчинки й зізналася, що думками вона ще на літніх канікулах, тож за парту сідає з грайливим настроєм.

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Тим не менш, Поліна та її старша сестра, старшокласниця Діана своє навчання розпочали у вишуканих шкільних вбраннях і взяли по букету квітів. Зіркова мама теж вирішила обрати лук відповідний до тематики дня. Ребрик попозувала у класичному діловому образі з білою сорочкою та чорними брюками.

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

"Перше вересня. Знаєте цей особливий аромат ранку? Моя шкільна команда. Одна вже досвідчена старшокласниця,  а інша — другий клас. А я — вічний організатор ранкових зборів", — написала акторка.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Лілії Ребрик та Андрія Дикого відсвяткувала день народження. Акторка привітала Діану з 13-річчям і на фото з пологового показала, як швидко вона виросла.

