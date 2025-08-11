ТСН у соціальних мережах

Лілія Ребрик відверто висловилась про кризи в стосунках із чоловіком, з яким 14 років у шлюбі

Також ведуча поділилася подробицями виховання трьох доньок.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Андрій Дикий та Лілія Ребрик

Андрій Дикий та Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик відверто висловилась про кризи в стосунках із чоловіком, хореографом Андрієм Диким.

Пара вже 14 років перебуває в шлюбі. На проєкті "Ранок у великому місті" Лілія Ребрик говорить, що за цей час в їхніх стосунках постійно намагаються запримітити якісь негаразди. Однак знаменитість запевняє, що кризи – це не про них. За словами ведучої, вони з коханим живуть в мирі та злагоді. Акторка також додала, що завжди мріяла, аби в її родині панував спокій, і саме так і сталося.

"Завжди намагаються знайти якісь кризи чи непорозуміння в нашій родині. Я кажу, щоб не витрачали час. Я завжди мріяла, щоб у моїй родині був штиль. Хтось каже, що ви скучно живете. Я не нудьгую в цьому штилі. Мені комфортно", - зізнається ведуча.

Андрій Дикий та Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Андрій Дикий та Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Також Лілія Ребрик розповіла про виховання дітей. У подружжя є три доньки. Ведуча говорить, що, звичайно, коли старша Діана була єдиною, то вся любов діставалася їй. Однак із появою сестри це трішки змінилося. Тим не менш, акторка одразу домовилася з чоловіком, що на старшу доньку не буде перекладатися відповідальність, аби вона теж могла повноцінно насолодитися дитинством.

"Коли перша дитина і єдина, зрозуміло, що вся любов направлена на неї. Коли у нас народилася Поля, у мене, як у старшої сестри в родині, була установка, що старша донька не винна, що вона старша, у неї теж має продовжуватися дитинство. Ніколи не казати, що ти ж старша, маєш зрозуміти. Пам'ятаю, ми з чоловіком проговорили, що це табу слова", - зазначила ведуча.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик разом із доньками насолоджувалася відпочинком. Ведуча розкрила секрет вдалої відпустки з трьома дітьми.

