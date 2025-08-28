ТСН у соціальних мережах

Гламур
307
1 хв

Лілія Ребрик вперше за тривалий час показалася з рідною сестрою і публічно звернулася до неї

Знаменитість привітала рідну людину з важливим святом.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лілія Ребрик із сестрою

Лілія Ребрик із сестрою / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вперше за тривалий час показалася з рідною молодшою сестрою.

Знаменитість опублікувала серію світлин з Юлією не просто так, а з нагоди особливого свята. Річ у тім, що сестра ведучої святкує день народження. Тож, Лілія Ребрик привітала родичку зі святом.

Знаменитість показала різноманітні фото з сестрою. На знімках вони були зображені і вдвох, і з батьками, і з доньками артистки. Щоправда, всі кадри архівні, адже сестра ведучої проживає в Канаді.

Лілія Ребрик із сестрою та батьками / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик із сестрою та батьками / © instagram.com/liliia.rebrik

Також Лілія Ребрик публічно звернулася до Юлії. Знаменитість адресувала родичці теплі слова з привітаннями та побажаннями. Ведуча зазначила, що хоч їх і розділяють тисячі кілометрів, але серцем вони завжди поруч одна з одною.

Лілія Ребрик із сестрою та доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик із сестрою та доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

"Юльчик, з днем народження! Сяй! Запалюй! Навіть за тисячі кілометрів! Вірю в тебе, сестричко! Серцем завжди поруч, ти знаєш! І взагалі, приїжджай, скучили дуже! Ну, і треба фоток нових зробити. Люблю тебе", - звернулася до сестри знаменитість.

Лілія Ребрик із сестрою / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик із сестрою / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик відверто висловилася про кризи в шлюбі з чоловіком. Також знаменитість поділилася секретами виховання трьох доньок.

