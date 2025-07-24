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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2620
Час на прочитання
1 хв

Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми поїхала на відпочинок за кордон і показалася в літаку

Родина у повному складі вирушила на перезавантаження до Туреччини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лілія Ребрик з родиною

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла про відпочинок з чоловіком і трьома доньками.

Так, зірка у фотоблогу поділилася кадрами із сонячної Туреччини поблизу моря. Лілія розповіла, що виїзд з України та двогодинний переліт минув добре. Однак акторка зізналася, що попри щастя своїх дітей, вона не може абстрагуватися від жахів, які щодня переживають інші українські родини.

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

"Летіли ми з Сучави до Анталії всього дві години. Це найзручніший переліт з дітьми. Діти щасливі, усміхнені... А мене не полишає дивне відчуття. Чому комусь можна просто сісти в літак і відпочивати, а інші – вивозять дітей з-під обстрілів, долаючи купу незручностей, витрачаючи два-три дні в дорозі, щоб бодай трошки видихнути? Хочеться, щоб у кожної дитини були ці безцінні емоції. Щоб почути: "А це наш літак?" і не мати страху ховатись", — зазначила зірка.

Ребрик також показала декілька світлин з трьома доньками перед посадкою на літак та всередині. За словами ведучої, у польоті дівчата були доволі енергійними: "В дорозі дітям було весело й бадьоро. А нам цікаво: де в них кнопка паузи".

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут повернулася до України й показала, як з рідними проводить тут час.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2620
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