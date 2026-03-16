Лілія Ребрик з чоловіком казково відсвяткувала дворіччя доньки й показала зіркових гостей

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала святкування дня народження наймолодшої донечки Аделіни.

Так, з нагоди дворіччя дівчинки Лілія з чоловіком Андрієм Диким потішила її магічним святом зі смаколиками, кульками та аніматорами. Подружжя орендувало простір, де була облаштована спеціальна фотозона й стіл зі стравами. Привітати маленьку іменинницю прийшли не лише рідні, але й і зіркові куми Ребрик — Анатолій Анатоліч з дружиною та Ірина Хоменко.

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

День народження доньки Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

На святі Аделіна та її сестри й батьки сяяли в образах, які обрали в єдиному пастельному відтінку. Протягом такого особливого дня родина наробила спільних фото на тлі тематичної фотозони. І результатом Лілія поділилася в Instagram.

Крім подарунків від гостей, для Адель також приготували спеціальний святковий десерт — багатоярусний торт з вбудованим механізмом, який дозволяв відтворювати рух Каруселі. Наприкінці святкового вечора іменинниця задула свічки з родиною.

Своєю чергою, зіркова мама зізналася, що тішиться тим, якою вже дорослою стала Адель. Вона зазначила, що донька, яка ще зовсім нещодавно була крихіткою, стала усвідомленою та допитливою дівчинкою.

«Адель була справжньою королевою свята. І така доросла… Наче розуміє, що цей день її. Атмосфера — просто казка. Кульки, декор, торт, солодощі — окремий вид мистецтва. І відчуття справжнього дитячого свята. І нехай у житті всіх наших діток завжди буде так само багато радості та безтурботності», — зазначила Лілія.

