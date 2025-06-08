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Лілія Ребрик з чоловіком показала їхніх трьох дітей і похизувалася досягненням 12-річної доньки
Сімейство підтримало Діану на танцювальних змаганнях.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала свою велику багатодітну родину – чоловіка Андрія Дикого та їхніх трьох донечок.
У фотоблогу зірка розповіла, що у повному складі вони приїхали на змагання з танців. Все для того, аби підтримати там участь старшої 12-річної Діани з партнером. Лілія напередодні конкурсу зробила сімейне фото й показала за лаштунки. Також поділилася карами майстерності старшої доньки на паркеті та її неперевершений костюм. До слова, до змагань пару готував Андрій Дикий та ще один тренер.
А наприкінці Ребрик не стримувала емоцій гордості та радощів, адже її донька посіла перше місце зі своїм партнером з танців. Тож щасливі вони забрали головний приз – кубок.
"Наші талановиті діти – наша гордість. Закрили танцювальний сезон гідно: красиво, сильно, яскраво! Позаду сотні годин тренувань, попереду ще більше праці й нові перемоги! Ви круті. Вірю, що це лише початок. Пишаємося тим, як ви ростете у танці й житті", - замилувала артистка.
Нагадаємо, нещодавно спортсменка Аніта Луценко вперше за тривалий час показала свою 9-річну доньку та як вона підросла.