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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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984
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1 хв

Лілія Ребрик з чоловіком показала їхніх трьох дітей і похизувалася досягненням 12-річної доньки

Сімейство підтримало Діану на танцювальних змаганнях.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лілія Ребрик з родиною

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала свою велику багатодітну родину – чоловіка Андрія Дикого та їхніх трьох донечок.

У фотоблогу зірка розповіла, що у повному складі вони приїхали на змагання з танців. Все для того, аби підтримати там участь старшої 12-річної Діани з партнером. Лілія напередодні конкурсу зробила сімейне фото й показала за лаштунки. Також поділилася карами майстерності старшої доньки на паркеті та її неперевершений костюм. До слова, до змагань пару готував Андрій Дикий та ще один тренер.

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Андрій Дикий з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Андрій Дикий з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Андрій Дикий з наймолодшою донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Андрій Дикий з наймолодшою донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Діана Дика / © instagram.com/liliya_rebryk

Діана Дика / © instagram.com/liliya_rebryk

А наприкінці Ребрик не стримувала емоцій гордості та радощів, адже її донька посіла перше місце зі своїм партнером з танців. Тож щасливі вони забрали головний приз – кубок.

"Наші талановиті діти – наша гордість. Закрили танцювальний сезон гідно: красиво, сильно, яскраво! Позаду сотні годин тренувань, попереду ще більше праці й нові перемоги! Ви круті. Вірю, що це лише початок. Пишаємося тим, як ви ростете у танці й житті", - замилувала артистка.

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Діана Дика з партнером з танців / © instagram.com/liliya_rebryk

Діана Дика з партнером з танців / © instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Аніта Луценко вперше за тривалий час показала свою 9-річну доньку та як вона підросла.

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