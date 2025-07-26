Лілія Ребрик з доньками у купальниках однакового кольору показала розваги у Туреччині

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

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Телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала яскраві кадри родинного відпочинку з доньками на морі.

Так, раніше знаменитість ділилася, що у повному сімейному складі вони зараз перебувають у Туреччині. І попри великі докори сумління за відпочинок під час війни, Лілія все ж знаходить час для простого щастя з трьома донечками. У фотоблогу вона поділилася сонячними кадрами з малечею і похизувалася їхніми купальниками, які вони підібрали в один тон.

Так, дівчата попозували та потанцювали на узбережжі для гарних кадрів і вже встигли поплавати разом у перші дні відпустки у Туреччині.

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Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою Адель / © instagram.com/liliya_rebryk

"Один малиновий купальник добре, а чотири – краще", — з гумором написала зіркова мама.

Окрім пляжних фото, Лілія також показала кадри родинної прогулянки біля моря на заході сонця, де усі були в світлих літніх образах. Водночас акторка зізналася, що її наймолодша донька Адель — справжній енерджайзер, за якою віднедавна доводиться постійно стежити.

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна також показала свої морські пригоди з сином і донькою та поділилася роздумами про їхнє подорослішання.