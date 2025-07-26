- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 706
- Час на прочитання
- 1 хв
Лілія Ребрик з доньками у купальниках однакового кольору показала розваги у Туреччині
Родина проводить літні канікули на морі.
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала яскраві кадри родинного відпочинку з доньками на морі.
Так, раніше знаменитість ділилася, що у повному сімейному складі вони зараз перебувають у Туреччині. І попри великі докори сумління за відпочинок під час війни, Лілія все ж знаходить час для простого щастя з трьома донечками. У фотоблогу вона поділилася сонячними кадрами з малечею і похизувалася їхніми купальниками, які вони підібрали в один тон.
Так, дівчата попозували та потанцювали на узбережжі для гарних кадрів і вже встигли поплавати разом у перші дні відпустки у Туреччині.
"Один малиновий купальник добре, а чотири – краще", — з гумором написала зіркова мама.
Окрім пляжних фото, Лілія також показала кадри родинної прогулянки біля моря на заході сонця, де усі були в світлих літніх образах. Водночас акторка зізналася, що її наймолодша донька Адель — справжній енерджайзер, за якою віднедавна доводиться постійно стежити.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна також показала свої морські пригоди з сином і донькою та поділилася роздумами про їхнє подорослішання.