ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
706
Час на прочитання
1 хв

Лілія Ребрик з доньками у купальниках однакового кольору показала розваги у Туреччині

Родина проводить літні канікули на морі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лілія Ребрик з доньками

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала яскраві кадри родинного відпочинку з доньками на морі.

Так, раніше знаменитість ділилася, що у повному сімейному складі вони зараз перебувають у Туреччині. І попри великі докори сумління за відпочинок під час війни, Лілія все ж знаходить час для простого щастя з трьома донечками. У фотоблогу вона поділилася сонячними кадрами з малечею і похизувалася їхніми купальниками, які вони підібрали в один тон.

Так, дівчата попозували та потанцювали на узбережжі для гарних кадрів і вже встигли поплавати разом у перші дні відпустки у Туреччині.

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою Адель / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою Адель / © instagram.com/liliya_rebryk

"Один малиновий купальник добре, а чотири – краще", — з гумором написала зіркова мама.

Окрім пляжних фото, Лілія також показала кадри родинної прогулянки біля моря на заході сонця, де усі були в світлих літніх образах. Водночас акторка зізналася, що її наймолодша донька Адель — справжній енерджайзер, за якою віднедавна доводиться постійно стежити.

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна також показала свої морські пригоди з сином і донькою та поділилася роздумами про їхнє подорослішання.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
706
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie