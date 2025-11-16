ТСН у соціальних мережах

Лілія Ребрик з донькою провела екскурсію своїм новим будинком під Києвом і показала ремонт

Артистка поділилася першими емоціями від облаштування свого житла.

Валерія Гажала
Лілія Ребрик

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала свій новий недобудований будинок.

Вже незабаром зіркова багатодітна родина житиме поблизу Києва у розкішному триповерховому маєтку. А поки ж родинне гніздечко на активній стадії ремонту. Лілія у фотоблогу показала фанам оселю зсередини й взяла з собою маленьку помічницю Аделіну.

Зіркова мама з малечею показала велику простору кухню та зізналася, що вже має план з облаштування простору. Так само акторка поділилася кадрами з поки ще пустих спальних кімнат. Вона пояснила, що всюди вже встановлені двері прихованого монтажу.

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Поки артистка розповідала про бачення фінального результату після ремонту, маленька Адель розглядала все довкола. З інструментами в руках вона із захватом оцінила свою дитячу спальню. Соєю чергою, зірка зізналася, що вже не дочекається переїзду у нове помешкання, яке вона з чоловіком придбала ще 2021 року.

«Процес вирує. Але це так круто, що ти бачиш, як будинок оживає. У мене вже тут стільки ідей, фантазій! Я вже знаю, що й де буде», — натхненно заявила Ребрик.

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко показав сусідній будинок, який зруйнував ворожий снаряд. У ніч обстрілу Києва його родина, на щастя, не постраждала.

