Лілія Ребрик замилувала фото з дворічною донькою і показала, що її рятує під час повітряних тривог

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Реклама

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала нові фото з наймолодшою донькою Аделіною.

У своєму фотоблогу артистка поділилася частинкою любові та щастя. Вона опублікувала світлини, як з дворічною донечкою бавиться й міцно пригортає до себе. Для імпровізованого фотосету багатодітна мама обрала рожевий костюм, а Адель позувала у білій сукні. За словами Лілії, саме обійми рятують їхню родину від постійних стресів на тлі регулярних ворожих обстрілів.

«Як не зійти сьогодні з розуму? Від цих дронів, ракет, тривог? Міцно тримайте своїх — в обіймах, в думках, в словах. Здається, це єдиний спосіб втримати і себе», — зворушила зізнанням Ребрик.

Реклама

У коментарях прихильники одразу відреагували на щирий допис — засипали зіркову родину компліментами та словами підтримки.

Щаслива мама

Які гарні, а взагалі я дуже пишаюся Вами

До слова, нещодавно Лілія Ребрик організувала розкішне свято для Аделіни з нагоди її дворіччя. Акторка запросила родичів, зіркових кумів і найближчих, аби розділити світлу мить і показала фото.