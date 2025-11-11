ТСН у соціальних мережах

Лілія Ребрик замилувала кадрами з підрослою півторарічною донечкою та здивувала її досягненнями

Артистка показала, як весело та корисно проводить дозвілля з донькою Аделіною.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася зворушливим відео, яке розчулила її підписників.

Зірка показала, як їхня з Андрієм Диким молодша донька Аделіна, якій півтора року, вже активно розмовляє і навіть веде справжні «дівочі балачки» з мамою. На кадрах, які артистка опублікувала в Instagram, маленька Адель катається на гойдалці, смакує бананом і водночас розмовляє з мамою. Дівчинка вже вміє чітко вимовляти своє ім’я, а старшу сестричку Діану називає коротко — «Нана».

«Наші дівочі балачки. Тема дня: про все і одразу», — з усмішкою підписала відео телеведуча.

У дописі Ребрик також пожартувала, що її підписники обожнюють відео, де Адель щось їсть, адже цього разу крихітка продемонструвала справжню багатозадачність: «P.S. Знаю, ви всі любите мої відео, де Адель їсть. Але тут вона ще й демонструє багатозадачність: і говорить, і їсть».

Підписники зворушено відреагували на ролик, засипавши знаменитість компліментами та словами захоплення. Багато хто зазначив, що донечка росте її маленькою копією — усміхнена, енергійна та дуже комунікабельна.

До слова, зіркова родина має трьох донечок. Старша донька Діана, якій 13 років, професійно займається танцями, а її зіркова мама досить часто демонструє фанам здобутки дівчини. Також у подружжя є середня та молодша доньки — 7-річна Поліна та 1,5-річна Аделіна.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала свою 13-річну доньку-красуню та приголомшила, як дівчина підросла. Артистка поділилася спільним сімейним знімком із коханим, а Діана привернула увагу прихильників разючою схожістю зі зірковою мамою та своїми танцювальними досягненнями.

