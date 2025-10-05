Лілія Ребрик замилувала рідкісним фото з мамою-вчителькою та їхньою схожістю

Лілія Ребрик з мамою / © instagram.com/liliya_rebryk

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала свою маму-красуню та публічно привітала її з особливим святом.

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні святкують День вчителя. Саме з цієї нагоди Лілія у фотоблогу написала щемливий допис і поділилася фото з мамою. Річ у тім, що Віра Леонівна за фахом учителька мови і літератури. Раніше зірка ділилася, що мама знайшла у цьому своє справжнє покликання й усе життя працює у школі. Тож цього року, як і раніше, Лілія просто не могла не привітати її та усіх дотичних з професійним святом.

"З Днем вчителя! З днем тих, хто навчає серцем! Вдячність кожному за мудрість, терпіння і любов. Якщо у світі існує терпіння, то воно точно вчительське! У моїй родині завжди є мій найкращий вчитель — моя мама", — замилувала ведуча підписом до фото.

Лілія Ребрик з мамою / © instagram.com/liliia.rebrik

У коментарях під публікацією сімейство засипали компліментами та вітаннями.

Яка красива жіночка ваша мама

Приєднуємося до вітання!

Здоров'я, радості, миру і любові всім вчителям і усім людям!

