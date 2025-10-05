- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
Лілія Ребрик замилувала рідкісним фото з мамою-вчителькою та їхньою схожістю
Артистка привітала рідну людину з її професійним святом.
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала свою маму-красуню та публічно привітала її з особливим святом.
Сьогодні, 5 жовтня, в Україні святкують День вчителя. Саме з цієї нагоди Лілія у фотоблогу написала щемливий допис і поділилася фото з мамою. Річ у тім, що Віра Леонівна за фахом учителька мови і літератури. Раніше зірка ділилася, що мама знайшла у цьому своє справжнє покликання й усе життя працює у школі. Тож цього року, як і раніше, Лілія просто не могла не привітати її та усіх дотичних з професійним святом.
"З Днем вчителя! З днем тих, хто навчає серцем! Вдячність кожному за мудрість, терпіння і любов. Якщо у світі існує терпіння, то воно точно вчительське! У моїй родині завжди є мій найкращий вчитель — моя мама", — замилувала ведуча підписом до фото.
У коментарях під публікацією сімейство засипали компліментами та вітаннями.
Яка красива жіночка ваша мама
Приєднуємося до вітання!
Здоров'я, радості, миру і любові всім вчителям і усім людям!
Нагадаємо, нещодавно співачка ROXOLANA також показала свою маму та разом з нею розкрила б’юті-секрети.