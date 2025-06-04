Лілія Ребрик замилувала романтикою з чоловіком на вокзалі та показалася одразу з трьома доньками

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

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Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала романтикою з чоловіком, танцівником Андрієм Диким, а також вперше за тривалий час показалася одразу з трьома доньками.

Знаменитість нещодавно долучилася до гумористичного проєкту. Наразі Лілія Ребрик активно гастролює. Та 3 червня відбувся останній запланований концерт, тож акторка нарешті повернулася додому.

На вокзалі знаменитість зустрічав коханий чоловік Андрій Дикий. Обранець акторки обіймав її та ніжно цілував. Тим часом Лілія Ребрик, яка тримала в руках букети квітів, робила селфі.

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Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Вже вдома артистка зустрілася з трьома донечками. Акторка також сфотографувалася з Діаною, Поліною та Адель і поділилася їхнім спільним знімком.

"Вдома! А вдома для мене — це там, де вони. Мої чотири зміста жити", - підписала родинні світлини знаменитість.

Лілія Ребрик із доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія ділилася родинним контентом із доньками та колишнім чоловіком. Виконавиця показала, як вони розважалися в Італії.