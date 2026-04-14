Лілія Ребрик замилувала романтикою з коханим-хореографом на архівних фото

Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/liliia.rebrik

Українська ведуча Лілія Ребрик поділилася новими фото з чоловіком та ніжними моментами їхнього сімейного життя, привернувши увагу до теми кохання, сім’ї та спільної історії пари.

На світлинах подружжя постає у святкових образах — вона в елегантній сукні, він у класичному костюмі. Пара танцює, ніби повертаючись у власну історію кохання, яку вони продовжують уже не перший рік. Атмосфера кадрів — про близькість, тепло і внутрішню гармонію. Свілини опублікував фотограф Андрій Галінський, який на той час знімав закоханих.

«Світ змінюється, а ми все ще танцюємо в ритмі любові… Фото з архіву», — зазначив автор.

Сама Лілія Ребрик відреагувала на публікацію більш особисто, підкресливши, як за цей час змінилася їхня родина. У її словах — про швидкоплинність часу та цінність спільних моментів, які лише міцнішають із роками.

«Час летить… І найцінніше- як виросла наша сім’я. Андрію Галінський, треба повторити і оновити історію. Тепер нас явно більше… і любові теж», — прокоментувала ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком та донькою / © instagram.com/liliia.rebrik

Йдеться про теплий сімейний фотомомент, який став своєрідним нагадуванням про спільний шлях та різні етапи життя пари.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик у Великдень наробила атмосферних фото з чоловіком і трьома доньками і показала, як святкує.