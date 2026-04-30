Лілія Ребрик здивувала обіцянкою доньці на її 8-річчя: Поліна отримає подарунок мрії

Зіркова мама здивувала шанувальників, як виконає мрію середньої дитини.

Анастасія Гребешко
Лілія Ребрик з донькою Поліною

Лілія Ребрик з донькою Поліною / © instagram.com/liliia.rebrik

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик, пообіцяла доньці особливий подарунок до дня її народження, хоч сама буде на гастролях у момент свята.

Сьогодні в зірковій родині особливий день — середня донька Поліна святкує 8-річчя. Попри щільний графік роботи, зіркова мама намагається бути поруч навіть на відстані. Ведуча зізнається, що підготувала для іменинниці не лише привітання, а й омріяну несподіванку. Дівчинка давно просила про власну сторінку в соцмережі Instagram. Саме тому рішення мами стало для неї справжнім подарунком.

«Вона мене відпустила за умови, що я залишу їй подарунок та буду з нею на телефонному зв’язку зранку, коли всі її вітатимуть та співатимуть Happy Birthday. А ще я їй пообіцяла зробити власну сторінку в Instagram, про яку вона вже давно мріє», — зазначила Лілія на своїй сторінці.

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Попри дитяче бажання стати блогеркою, Ребрик підходить до цього обережно. Вона наголошує, що кожен крок доньки в соцмережах буде проходити її контроль і погодження. Водночас акторка не приховує — хоче підтримати Поліну в її першому досвіді публічності та не зламати дитячий запал.

«Звичайно, це буде сторінка мамського контролю кожної публікації, фото та відео — все буде узгоджуватися. Але Поля туди вривається, і хвилюється, що на неї ніхто не підпишеться, тому зробіть їй приємне», — розповіла акторка.

Лілія Ребрик зараз поєднує активну професійну діяльність із вихованням трьох доньок. Разом із чоловіком, хореографом Андрієм Диким, вони виховують Діану, Поліну та Аделіну.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик замилувала романтикою з коханим-хореографом на архівних фото.

