Лілія Ребрик зустріла Різдво окремо від родини через одну причину і зворушила вітанням

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик різдвяні свята цьогоріч провела не в родинному колі.

Зірка зізналася, що змушена була зустрічати Різдво далеко від дому з однієї вагомої причини. Як виявилося, святкові дні застали артистку на гастролях. Поки її чоловік і троє доньок зустрічали Святвечір у Києві, сама Лілія разом із командою їздила працювати у інших містах України.

Втім, навіть у щільному робочому графіку ведуча знайшла час, аби звернутися до прихильників зі щирими теплими побажаннями. У фотоблогу Ребрик опублікувала тепле фото з родинної фотосесії, де позує разом із чоловіком і підрослими доньками. Саме цей кадр, зізнається зірка, допоміг їй відчути родинний затишок навіть на відстані.

«Залишу це сімейне фото тут, щоб на душі було тепліше. З Різдвом всіх українців. Христос народився! Нехай у кожному домі буде затишок і любов. Сьогодні не хочеться гучних побажань. Хочеться світла. І щоб усі були живі. Щасливого Різдва!» — зворушливо написала Лілія.

Нагадаємо, нещодавно так само на відстані Лілія Ребрик відсвяткувала річницю шлюбу. Вона з хореографом Андрієм Диким вже 14 років офіційно разом.