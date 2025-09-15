Лілія Ребрик зворушила фото з підрослою однорічною донькою та як з чоловіком привітала її зі святом

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Українська ведуча й акторка Лілія Ребрик розповіла про особливе свято в родині.

Сьогодні, 15 вересня, наймолодша донечка артистки Адель святкує півтора року. Зіркова мама підготувалася до мінісвята й замовила невеликий тортик. Тож дівчинка взялася його смакувати в кадрі.

В особливий день маленька дівчинка постала в ніжному ошатному бодику та з милими хвостиками на голові. Найзворушливіший момент — Аделька сама задмухала свічку на торті й вимовила свій вік. Кадрами цього щасливого моменту Ребрик поділилася з підписниками в Instagram. У кадрі також попозували сама Лілія, її чоловік Андрій Дикий і ще одна їхня донька Поліна. Родина скуштувала тортик і привітала дівчинку не лише солодким подарунком, а й оплесками та обіймами.

Лілія Ребрик з чоловіком і донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliya_rebryk

Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

“Півтора рочку. Ну хіба це не привід для маленького родинного свята? Наша Адель — наш антистрес. Що б не відбувалося, вона вміє влаштовувати свято навіть тоді, коли навколо зовсім не до нього”, — зізналася акторка.

За словами Лілії, її донечка щодня нагадує, що щастя можна знайти у простих речах: “Її сміх, “ням-ням”, її обійми — найкраще нагадування, що радість є в кожному дні”.

Нагадаємо, подружжя Лілія Ребрик і хореограф Андрій Дикий нещодавно повідомили про відновлення ремонтних робіт у їхньому будинку під Києвом. Акторка показала фото зсередини оселі, до якої вони незабаром переїдуть.