Лілія Ребрик зворушила, як провела червень з чоловіком і трьома дітьми: "Воєнне літо"

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Реклама

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалася своїми щасливими митями за перший місяць літа.

Так, у фотоблогу зірка розповіла, що червень видався для неї насиченим. Зокрема, пригадала, як позитивні моменти з родиною та на роботі, так і часті обстріли України з боку РФ. Тим не менш, Лілія закликала не зневірюватися та продовжувати жити, попри все. Крім того, артистка поділилася милими фото з трьома дітьми та чоловіком Андрієм Диким.

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

"Мій червень у фото. Залишу собі на згадку про чергове воєнне літо. Якийсь дуже контрастний цей перший місяць вийшов. Обстріли, тривоги, емоційне виснаження. Але водночас — гастролі, сцена, театр, діти. І дощі, дощі, дощі. Коли вже та спека. Третина літа позаду. А, кажуть, літо — маленьке життя. Та як на мене: кожен день літа — це маленьке життя. Тим більше зараз у крихкості цих часів. Тож, якщо живі, то треба жити? Як ніколи актуально!" – написала ведуча.

Реклама

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

У коментарях зіркову родину засипали компліментами:

Я в захваті від цієї сімейки

Ну як ви всі можете бути такими гарними та класними разом та кожний окремо

Боже, яка ж ви позитивна. Яка у вас чудова родина. Ви приклад для кожної родини

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала урожай зі свого городу, який збирала з однорічною донечкою.