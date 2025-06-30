ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1359
Час на прочитання
2 хв

Лілія Ребрик зворушила, як провела червень з чоловіком і трьома дітьми: "Воєнне літо"

Артистка показала фото своїх найцінніших моментів за перший місяць літа.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лілія Ребрик з родиною

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалася своїми щасливими митями за перший місяць літа.

Так, у фотоблогу зірка розповіла, що червень видався для неї насиченим. Зокрема, пригадала, як позитивні моменти з родиною та на роботі, так і часті обстріли України з боку РФ. Тим не менш, Лілія закликала не зневірюватися та продовжувати жити, попри все. Крім того, артистка поділилася милими фото з трьома дітьми та чоловіком Андрієм Диким.

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

"Мій червень у фото. Залишу собі на згадку про чергове воєнне літо. Якийсь дуже контрастний цей перший місяць вийшов. Обстріли, тривоги, емоційне виснаження. Але водночас — гастролі, сцена, театр, діти. І дощі, дощі, дощі. Коли вже та спека. Третина літа позаду. А, кажуть, літо — маленьке життя. Та як на мене: кожен день літа — це маленьке життя. Тим більше зараз у крихкості цих часів. Тож, якщо живі, то треба жити? Як ніколи актуально!" – написала ведуча.

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk

У коментарях зіркову родину засипали компліментами:

  • Я в захваті від цієї сімейки

  • Ну як ви всі можете бути такими гарними та класними разом та кожний окремо

  • Боже, яка ж ви позитивна. Яка у вас чудова родина. Ви приклад для кожної родини

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала урожай зі свого городу, який збирала з однорічною донечкою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie