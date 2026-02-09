Лілія Сандулеса шокувала, що була вагітна від Іво Бобула та як він вмовив її зробити аборт

Лілія Сандулеса та Іво Бобул

Народна артистка України Лілія Сандулеса шокувала зізнанням, що була вагітна від співака Іво Бобула, але він вмовив її зробити аборт.

Особистим виконавиця поділилася в інтерв'ю Ростиславу Калацинському. Вона каже, що це було наприкінці 1994 року. Кар'єра артистів щойно почала злітати. Коли співаки повернулися зі США до України, Лілія Сандулеса зізналася Іво Бобулу, що вагітна.

“Я була вагітна. Це наприкінці 1994 року. Ми в грудні приїхали з Америки, і десь через кілька місяців я кажу, що вагітна, Іво, що будемо робити? Каже: “Ну Ліля, ми тільки приїхали. Ну не треба, треба ж якось концерти, тільки воно пішло, давай потім”. Що я мала робити? Він не хотів”, — говорить артистка.

Лілія Сандулеса та Іво Бобул / © t.me/muzvar_ua

Проте Іво Бобул дітей не хотів, принаймні саме на той момент. Він почав говорити Лілії Сандулесі, що їхня кар'єра починає розвиватися і нині не до цього. Бобул переконав співачку зробити аборт, вона ж погодилас. Сандулеса зазначила, що насправді хотіла ту дитину, тож їй боляче через своє рішення.

“Я була вагітна і, повірте, що я хотіла (дитину – прим. ред.) від чоловіка, з ким я живу, кого я люблю. Але Іво без жодних скандалів казав: “Лілю, ми ж тільки зараз набрали обертів. Давай потім. У нас усе буде”. Але мені дуже боляче, бо це мій гріх. Але без нього як? Ніяк! Тим паче, я хотіла йому допомогти. Ми співали разом. Тому я пішла на те, що він умовив (зробити аборт — прим. ред.)”, — додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул видав низку зізнань про шлюб із Лілією Сандулесою, де також розкрив причини їхнього розлучення. Після цього артистка визвірилася на свого колишнього чоловіка та пояснила, що саме її обурило.