Гламур
187
1 хв

Лілія Сандулеса вперше відверто розповіла про стосунки з п'ятим чоловіком, шлюб з яким приховувала

Артистка таємно вийшла заміж три роки тому і не квапилась розсекречувати подробиці особистого життя.

Валерія Сулима
Лілія Сандулеса

Народна артистка України Лілія Сандулеса вперше відверто розповіла про стосунки з п'ятим чоловіком, шлюб з яким ретельно приховувала.

Співачка не з тих, хто залюбки розкриває подробиці особистого життя. Тож, яке ж було здивування прихильників виконавиці, коли в лютому вона зізналась, що вже як три роки заміжня. Проте на цьому відверті зізнання Лілії Сандулеси припинились.

В інтерв'ю виданню BLIK.ua артистка трішки привідкрила завісу особистого життя. Хоч виконавиця й не стала показувати чоловіка чи хоча б розсекречувати його ім'я, але натомість запевнила, що неабияк щаслива. Співачка зазначила, що кожній жінці бажає таких стосунків. Деталі побуту Лілія Сандулеса теж вирішила тримати в таємниці, але зізналась, що вони з коханим одне одному готують сніданки.

"Хочу сказати, що я просто щаслива. Дай Боже, щоб всі жінки були такі щасливі, як я", - зазначила виконавиця.

Зазначимо, в Лілії Сандулеси доволі насичене особисте життя. Та найвідоміші її стосунки були з артистом Іво Бобулом, з яким вона прожила в шлюбі майже 10 років. Колишнє подружжя розлучилось не на позитивній ноті. А нещодавно Лілія Сандулеса шокувала зізнанням, що на піку їхньої популярності була вагітною від співака, але він наполіг на аборті. Іво Бобул вже відреагував на зізнання колишньої дружини.

