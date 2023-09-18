Лілія Подкопаєва на рідкісних кадрах показала підрослу доньку і ніжно привітала її з днем народження

Молодшій доньці спортсменки виповнилося чотири роки.
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала, як подорослішала її молодша донька Евеліна.
Сьогодні, 18 вересня, дівчинка святкує свій день народження. З нагоди свята зіркова мама поділилася рідкісними кадрами з донькою та ніжно привітала її з чотириріччям.
"Щасливі чотири роки. Безумовна любов. Люблю тебе всім серцем", - написала Подкопаєва.
На кадрах із сімейного архіву Лілія показала, як весело проводить часом разом з донькою та їхньої родиною.
У коментарях шанувальники та колеги спортсменки приєдналися до привітань, а також зазначили, що дівчинка росте справжньою копією своєї відомої матусі.
Нагадаємо, що Лілія виховує доньку Евеліну від бізнесмена Ігоря Дубінського. Також у гімнастки є старша донька Кароліна та названий син від попереднього шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним.
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