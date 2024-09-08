Лілія Подкопаєва на рідкісному фото показала, як її 4-річна донечка помітно підросла

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва майже не ділиться світлинами з дітьми чи чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським.

Та цього разу знаменитість зробила виняток. В Instagram-stories спортсменка опублікувала рідкісний кадр з 4-річною донечкою, якій вже 18 вересня виповниться п'ять. На фото Лілія Подкопаєва позувала поруч з Евеліною. Сімейство робило селфі на тлі природи.

Евеліна була одягнена в білу футболку в смужку. Волосся дівчинки було акуратно зібране у зачіску. Тим часом Лілія Подкопаєва одягнула білу футболку та доповнила образ прикрасами. Окрім того, гімнастка нанесла легкий макіяж, який підкреслив її природну красу.

Лілія Подкопаєва з донькою Евеліною / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

До слова, на знімку можна запримітити, як Евеліна вже помітно підросла та змінилася. Дівчинка росте справжньою красунею. Загалом, кадр із донькою гімнастка підписувати не стала.

Нагадаємо, тим часом син Лілії Подкопаєвої цьогоріч вступив до інституту. Раніше знаменитість показувала, де саме навчатиметься 18-річний Вадим та чому це для неї знакове місце.

Читайте також: