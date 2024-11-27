Лілія Подкопаєва ніжно привітала сина-красеня з 19-річчям і показала, як він змінився з роками

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва оголосила, що в її сина важливе свято.

Так, у Вадима 27 листопада день народження. Юнакові виповнюється вже 19 років. Тож, в Instagram-stories спортсменка привітала сина-красеня зі святом. Зокрема, вона опублікувала їхні рідкісні архівні та свіжі фото. На кадрах Вадим був зображений як і в дитинстві, так і в підлітковому віці. Тож, на знімках можна подивитися, як син Подкопаєвої змінювався з роками.

Окрім того, гімнастка ніжно привітала Вадима з днем народження. Спортсменка адресувала хлопцеві теплі слова з привітаннями та побажаннями.

Син Лілії Подкопаєвої святкує день народження / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"З днем народження, моє серце! Живи яскраво, мрій сміливо, люби щиро!" – зазначила спортсменка.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Лілії Подкопаєвої святкувала день народження. Кароліні виповнилося 18 років. У святковий день спортсменка показувала їхні рідкісні фото та адресувала доньці теплі слова з привітаннями.

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