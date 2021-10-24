Лілія Подкопаєва поділилася емоціями про бій Усика та Джошуа: "Не могла на це дивитися"

Спортсменка вперше на власні очі дивилася бій.

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла, як ходила на бій українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа.

Так, 26 вересня відбувся один з найбільш очікуваних поєдинків 2021 року, де Усик одноголосним рішенням суддів переміг чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі.

У програмі "Світське життя" спортсменка зізналася, що, попри те, що давно знайома з легендарними українськими спортсменами Володимиром та Віталієм Кличками, ніколи не могла потрапити на їхні бої. Коли Лілія дізналася про бій Усика – попросила чоловіка приїхати на нього, аби побачити на власні очі.

instagram.com/podkopayeva_official

instagram.com/podkopayeva_official

"Я сказала: "Я так хочу потрапити на бій, подивитися, як це і відчути все це". І він каже: "Мрії мають здійснюватися". Ми були так близько до рингу. Я не могла на це дивитися, але і не дивитися не могла. Тому що, у мене був адреналін, нервозність. Відчувалося, звичайно, що підтримують більше Ентоні Джошуа. Але коли українці усі разом кричали: "Усик"… Зараз розповідаю, і в мене мурашки шкірою, тому що це неймовірно", – поділилася емоціями Подкопаєва.

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