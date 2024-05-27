Лілія Подкопаєва похвалилася 18-річним сином-випускником і розповіла про його важливе досягнення

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала свого 18-річного сина-випускника та розповіла про його важливе досягнення.

Так, Вадим закінчив школу в США. Днями у хлопця відбувся випускний. Підтримати його прийшли мама Лілія Подкопаєва, тато Ігор Дубінський та сестра Кароліна. Гімнастка зазначила, що неабияк пишається своїм сином. За словами Подкопаєвої, випускний – це момент, що хвилює. Спортсменка наголосила, що закінчення школи – це одне з перших важливих досягнень у дорослому житті Вадима, тож вона назавжди запам'ятає цей день.

Лілія Подкопаєва з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Цей день був сповнений глибоких емоцій і значущості, адже він символізував завершення важливого етапу в його житті. Стоячи серед інших батьків, я відчувала хвилювання, радість і гордість, що переповнювали моє серце. Спостерігаючи, як мій син прощається зі школою, я розуміла, наскільки швидко минає час. Ці незабутні миті, сповнені любові й надії, назавжди залишаться у моїй пам'яті як один із найважливіших моментів нашого життя", - поділилася спортсменка.

Нині ж Вадим почне готуватися до вступу до вищого навчального закладу в США. За словами гімнастки, син закінчив школу з високими балами, тож може претендувати на безкоштовне навчання.

Лілія Подкопаєва з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, цьогоріч донька співачки Віри Брежнєвої теж випускниця. 23-річна Соня Кіперман закінчила коледж у США.

Читайте також: