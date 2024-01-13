Лілія Подкопаєва показала архівні кадри з чоловіком під час її третьої вагітності

Спортсменка пригадала, як була в очікуванні на донечку 2019 року.

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва потішила шанувальників архівними сімейними фото з чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубинським.

У своєму фотоблогу знаменитість пригадала, як була вагітною наймолодшою донькою Евеліною, якій зараз вже чотири роки. Лілія зробила репост фотосету зі сторінки фотографа, яка й робила знімки. У кадрі Подкопаєва при надії постає у довгій білій обтислій сукні, яка окреслює контури помітно округлого животика. Спортсменка ніжно його обіймає, допоки позаду неї розлітається шлейф сукні.

Лілія Подкопаєва під час третьої вагітності / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лілія Подкопаєва під час третьої вагітності / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

На деяких чорно-білих фото поруч з Лілією можна помітити її чоловіка. Ігор ніжно торкається вагітного животика дружини, усміхається й чуттєво пригортається до неї. У цей щасливий момент Лілія заплющує очі.

Лілія Подкопаєва з чоловіком під час її третьої вагітності / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

"Чудові спогади", - залишила підпис знаменитість.

Зазначимо, Лілія Подкопаєва і її чоловік Ігор мають лише одну спільну доньку – чотирьохрічну Евеліну. Втім, від ексшлюбу спортсменка має ще двох дітей – 17-річну Кароліну й 18-річного сина Тимофія. До слова, нещодавно знаменитість з нагоди дня народження старшого сина показала його архівні світлини з дитинства.

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