Лілія Подкопаєва побувала у деокупованому селі на Київщині та показала фото на тлі згорілого танку

Гімнастка на власні очі побачила зруйновані окупантами міста і села.
Українська спортсменка Лілія Подкопаєва днями вперше від початку повномасштабної війни повернулася до України.
Гімнастка побувала у селі Дмитрівка під Києвом, яке на початку війни було окуповане російською армією. І хоча українські військові вже давно звільнили місцевість від ворога, зруйновані будівлі та згоріла трофейна техніка щомиті нагадує про бойові дії.
Подкопаєва поділилася в Instagram світлиною на тлі одного з таких згорілих російських танків та згадала, що зовсім скоро мине рік, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. До своєю публікації спортсменка також додала хештег - #russiaisaterroriststate (росія - країна-терорист)
"Майже рік, як російські сили вторглись в Україну 24 лютого 2022 року", - підписала фото Подкопаєва.
На власні очі побачити зруйновану окупантами Салтівку у Харкові днями також мала змогу телеведуча Леся Нікітюк. Знаменитість поділилася моторошними кадрами на тлі зруйнованих ракетами багатоповерхівок.
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