Лілія Подкопаєва показала фото свого 18-річного сина й привітала його з важливим етапом у житті

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва привітала 18-річного сина Вадима з особливим святом.

Так, у фотоблогу знаменитість зробила репост допису, у якому йдеться про те, що її син вступив до вишу в Америці. На кадрі спортсменка зазначила, що дуже пишається ним. З допису стало відомо, що Вадим вирішив опановувати спеціальність промислової інженерії в провідному державному науково-дослідницькому університеті "Georgia Tech" в США.

Син Лілії Подкопаєвої Вадим / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

У коментарях під дописом зіркова мама і решта студентів підтримали хлопця та побажали йому удачі на новому цікавому шляху.

Син Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

"Так тобою пишаюся" - Лілія Подкопаєва

Вперед, Вадиме!

Погнали, брате, вітаю тебе

Мій український король

Зазначимо, раніше Лілія Подкопаєва розповідала, що її син дуже добре закінчив школу й був у пошуках себе. Також Вадим за кордоном займає чітку проукраїнську позицію й постійно допомагає Батьківщині. Зокрема, виходить на акції протестів і долучається до гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показала своїх двох синів за цікавим хобі й похизувалася першим важливим досягненням 7-річного Івана.

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