Лілія Подкопаєва замилувала рідкісним фото з чоловіком і двома підрослими дітьми

Спортсменка привітала сина з особливим святом.
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва потішила шанувальників родинним контентом.
Зокрема, у своєму фотоблогу 45-річна спортсменка запостила фото, де у чорному костюмі постає в обіймах чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубінського, на руці якого видніється патріотичний синьо-жовтий браслет. Поруч з ними позує усміхнений 18-річний син Лілії Вадим і підросла 17-річна донька Кароліна. До слова, родина у такому складі зібралася з нагоди особливого свята. Так, вони були присутніми на випускному Вадима і привітали його з важливим етапом у житті. На зображенні він позує у традиційній мантії та шапці з китицею та хизується своїм дипломом про закінчення школи у США.
"Останній дзвоник", - написала Лілія.
Зазначимо, раніше спортсменка Лілія Подкопаєва ділилася, що її син Вадим закінчив школу з неабиякими успіхами. Зокрема, його було визнано найкращим студентом і надано стипендію. А нещодавно зіркова мама зізналася, який коледж обрав її син і розсекретила його майбутню спеціальність.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва побувала в Україні й показала, чим тут займалася.
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