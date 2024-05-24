Лілія Подкопаєва замилувала рідкісним фото з чоловіком і двома підрослими дітьми

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва потішила шанувальників родинним контентом.

Зокрема, у своєму фотоблогу 45-річна спортсменка запостила фото, де у чорному костюмі постає в обіймах чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубінського, на руці якого видніється патріотичний синьо-жовтий браслет. Поруч з ними позує усміхнений 18-річний син Лілії Вадим і підросла 17-річна донька Кароліна. До слова, родина у такому складі зібралася з нагоди особливого свята. Так, вони були присутніми на випускному Вадима і привітали його з важливим етапом у житті. На зображенні він позує у традиційній мантії та шапці з китицею та хизується своїм дипломом про закінчення школи у США.

Лілія Подкопаєва з чоловіком і дітьми / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

"Останній дзвоник", - написала Лілія.

Зазначимо, раніше спортсменка Лілія Подкопаєва ділилася, що її син Вадим закінчив школу з неабиякими успіхами. Зокрема, його було визнано найкращим студентом і надано стипендію. А нещодавно зіркова мама зізналася, який коледж обрав її син і розсекретила його майбутню спеціальність.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва побувала в Україні й показала, чим тут займалася.

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