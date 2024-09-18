Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото з чоловіком і трьома дітьми та заговорила про усиновлення

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва потішила рідкісним кадром з чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським, та трьома дітьми.

Сімейний допис спортсменка зробила з нагоди Дня усиновлення, який в Україні щороку припадає на 17 вересня. Річ у тім, що гімнастка 2006 року усиновила сина Вадима, якому зараз вже 18 років. Лілія Подкопаєва поділилася, що усиновлення – це вибір серця. Спортсменка переконана, що багато років тому не вона обрала сина, а він її. Лілія Подкопаєва наголосила, що усиновлення – це про любов, яка виростає в серці.

Лілія Подкопаєва з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Усиновлення – це вибір серця, який ніколи не буває випадковим. 18 років тому моя дитина обрала мене, і цей момент назавжди змінив моє життя. Це не про кровні зв'язки, а про любов, яка виростає у серці, коли ти стаєш батьком чи матір'ю. Батьківство – це про турботу, підтримку та відчуття нерозривного зв'язку. Це любов, яка перевершує все і назавжди об'єднує душі", - поділилася гімнастка.

Зазначимо, Лілія Подкопаєва виховує трьох дітей – сина Вадима і доньок Кароліну та Евеліну. Разом з сім'єю спортсменка проживає в США.

Нагадаємо, у сім'ї ведучого Тімура Мірошниченка 17 вересня ставалася важлива подія. У суді шоумен разом із дружиною офіційно завершив процес усиновлення другої дитини.

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