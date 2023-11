Лілія Подкопаєва показала рідкісні фото 17-річної доньки-красуні

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва сьогодні, 10 листопада, привітала свою старшу доньку Кароліну з днем народження.

Дівчині виповнилося 17 років. Про це олімпійська чемпіонка повідомила у своєму Instagram.

Донька Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

Донька Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

З нагоди свята спортсменка змонтувала ролик, у якому розмістила архівні світлини та відео з донькою Кароліною. На кадрах видно щасливі миті з життя дівчинки.

Донька Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

Окрім відео, знаменитість ніжно привітала іменинницю у дописі. Вона висловила свою безмежну любов Кароліні й зазначила, що донька завжди для неї залишатиметься найкращою в усьому.

"Ти завжди будеш для мене найбільш чудовою і найбільш особливою! So grateful that you were born. Love you to the moon and back (Я така вдячна, що ти народилася. Люблю тебе до Місяця і назад, – прим. ред.)", – написала Лілія Подкопаєва.

Донька Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

Також до вітань долучилися палкі прихильники родини Подкопаєвої, звернувши увагу на те, якою підрослою та гарною є іменинниця.

Вітаємо! Легкої долі і Божого благословення. Любимо і міцно обіймаємо!

Вітаю, Лілія, з днем народження донечки! Найкращі побажання!

З днем народження, Каролінко! Яка ж вона стала доросла і справжня красунька! Щасливої долі іменинниці і нехай збуваються усі мрії

Така чудова і доросла! З Днем народження і щастя твоїй дівчинці!

Зазначимо, що олімпійська чемпіонка виховує ще двох дітей. У Подкопаєвої є чотирирічна донька Евеліна та старший названий син Вадим, якому незабаром, 18 листопада, виповниться 18 років. Втім, зіркова матуся не часто тішить своїх підписників родинними знімками.

Нагадаємо, що нещодавно українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик оголосила про свою третю вагітність. Разом з чоловіком, танцівником Андрієм Диким вони влаштували гендер-паті та розсекретили стать майбутньої дитини.

Читайте також: