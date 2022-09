Лілія Подкопаєва показала рідкісні фото донечки та привітала її з 3-річчям

Сьогодні, 18 вересня, день народження святкує молодша донечка спортсменки Лілії Подкопаєвої.

Евеліні виповнюється три роки. Тому знаменитість у своєму Instagram зворушливо привітала дівчинку з днем народження. Так, гімнастка адресувала приємні теплі слова Евеліні та назвала її своїм "щастям".

"З днем народження, щастя", - привітала донечку зі святом Подкопаєва.

Окрім цього, знаменитість опублікувала коротенький ролик, де видно, настільки Евеліна підросла за цей час. Так, відео зроблене з різних фотографій, які супроводжувалися піснею Dionne Warwick - What the World Needs Now (Is Love).

До привітань Евеліни долучилися й підписники Лілії. Вони побажали донечці гімнастки безмежного щастя та здійснення всіх мрій:

Щирі вітання, маленька красуне! Щасливого дитинства!

Вітаю щиру та гарну дівчинку з днем народження! Щастя, багато позитиву та радості!

Вітаємо вашу милу дівчинку ! Хай буде щаслива і успішна!

Зазначимо, Лілія Подкопаєва багатодітна матуся. Вона виховує сина Вадима та двох доньок – Кароліну та Евеліну.

Читайте також: