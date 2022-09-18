Лілія Подкопаєва показала рідкісні фото донечки та привітала її з 3-річчям

У родині олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики Лілії Подкопаєвої свято.
Сьогодні, 18 вересня, день народження святкує молодша донечка спортсменки Лілії Подкопаєвої.
Евеліні виповнюється три роки. Тому знаменитість у своєму Instagram зворушливо привітала дівчинку з днем народження. Так, гімнастка адресувала приємні теплі слова Евеліні та назвала її своїм "щастям".
"З днем народження, щастя", - привітала донечку зі святом Подкопаєва.
Окрім цього, знаменитість опублікувала коротенький ролик, де видно, настільки Евеліна підросла за цей час. Так, відео зроблене з різних фотографій, які супроводжувалися піснею Dionne Warwick - What the World Needs Now (Is Love).
До привітань Евеліни долучилися й підписники Лілії. Вони побажали донечці гімнастки безмежного щастя та здійснення всіх мрій:
- Щирі вітання, маленька красуне! Щасливого дитинства!
- Вітаю щиру та гарну дівчинку з днем народження! Щастя, багато позитиву та радості!
- Вітаємо вашу милу дівчинку ! Хай буде щаслива і успішна!
Зазначимо, Лілія Подкопаєва багатодітна матуся. Вона виховує сина Вадима та двох доньок – Кароліну та Евеліну.
Читайте також: