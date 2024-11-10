Лілія Подкопаєва показала рідкісні фото доньки-красуні і ніжно привітала її з 18-річчям

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва повідомила про важливе свято в її родині.

Старша донька спортсменки – Кароліна – святкує день народження. Дівчинці виповнюється 18 років. Тож, у святковий день Лілія Подкопаєва присвятила допис доньці у фотоблогу. Спортсменка опублікувала колаж із різних фото. На знімках Лілія Подкопаєва продемонструвала, як Кароліна росла та з роками змінювалась. Кадри були зроблені на цікавих локаціях та у різні дні.

Старша донька Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва у привітанні не була багатослівною, адже, очевидно, купу приємних слів вона сказала дівчинці особисто. У фотоблогу гімнастка лиш ніжно написала: "З днем народження, серденько". До свого допису гімнастка додала смайлик у вигляді червоного серця.

Зазначимо, Лілія Подкопаєва виховує трьох дітей – 18-річного Вадима, 18-річну Кароліну та 4-річну Евеліну. Спортсменка разом із родиною проживає в США.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко вітала старшу доньку з днем народження. Також артистка показувала кліп, який їй зняла Уляна.

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