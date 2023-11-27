Лілія Подкопаєва показала рідкісні фото з 18-річним сином-красенем

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва повідомила про важливе свято в її родині. Син спортсменки Вадим 27 листопада святкує день народження.

Юнакові виповнюється 18 років. З нагоди свята Подкопаєва присвятила синові допис в Instagram. Спортсменка опублікувала архівні фото Вадима, на яких показала, як він з роками змінювався.

Лілія Подкопаєва з сином / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Гімнастка показала, як її син був ще зовсім маленьким, як почав ходити до школи та як захоплювався диджеінгом.

Син Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Сину, сьогодні 18! Останній рік шкільного казкового світу. Насолоджуйся кожною миттю свого часу - секундою, хвилиною, годиною, днем та місяцем", - зазначила гімнастка.

Син Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

До речі, Лілія Подкопаєва поділилася, що Вадим вже визначився з університетом, де він навчатиметься після школи. Ба більше, хлопця вже навіть зарахували та призначили йому стипендію.

Лілія Подкопаєва з сином / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Вадиме, ми вже знаємо, у якому університеті ти розкриєш нові сторінки свого майбутнього життя. Ти не просто вступив – ти став володарем стипендії, визнаним кращим студентом! Не знаю, як не пишатися тобою, вчусь у тебе та радію за тебе. Сину, нехай твої кроки завжди линуть вершинами, і пам'ятай, що все тільки починається", - додала гімнастка.

Лілія Подкопаєва з сином / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, нещодавно у родині Лілії Подкопаєвої теж було важливе свято. Донька гімнастки Кароліна святкувала 17-річчя. З нагоди свята спортсменка показала рідкісні фото дівчини.

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