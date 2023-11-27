Лілія Подкопаєва показала рідкісні фото з 18-річним сином-красенем

Спортсменка привітала юнака з днем народженням.
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва повідомила про важливе свято в її родині. Син спортсменки Вадим 27 листопада святкує день народження.
Юнакові виповнюється 18 років. З нагоди свята Подкопаєва присвятила синові допис в Instagram. Спортсменка опублікувала архівні фото Вадима, на яких показала, як він з роками змінювався.
Гімнастка показала, як її син був ще зовсім маленьким, як почав ходити до школи та як захоплювався диджеінгом.
"Сину, сьогодні 18! Останній рік шкільного казкового світу. Насолоджуйся кожною миттю свого часу - секундою, хвилиною, годиною, днем та місяцем", - зазначила гімнастка.
До речі, Лілія Подкопаєва поділилася, що Вадим вже визначився з університетом, де він навчатиметься після школи. Ба більше, хлопця вже навіть зарахували та призначили йому стипендію.
"Вадиме, ми вже знаємо, у якому університеті ти розкриєш нові сторінки свого майбутнього життя. Ти не просто вступив – ти став володарем стипендії, визнаним кращим студентом! Не знаю, як не пишатися тобою, вчусь у тебе та радію за тебе. Сину, нехай твої кроки завжди линуть вершинами, і пам'ятай, що все тільки починається", - додала гімнастка.
Нагадаємо, нещодавно у родині Лілії Подкопаєвої теж було важливе свято. Донька гімнастки Кароліна святкувала 17-річчя. З нагоди свята спортсменка показала рідкісні фото дівчини.
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