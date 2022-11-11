Лілія Подкопаєва показала рідкісні світлини з донькою та ніжно привітала її з 16-річчям

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними світлинами зі старшою донькою Кароліною.

Донці спортсменки 11 листопада виповнилося 16 років. Привітати Кароліну зіркова мама вирішила на своїй сторінці в Instagram.

"З днем народження, серденько! 16 років тому наш світ змінився, коли ти народилася. Я дуже тебе люблю і не можу уявити світ без тебе. З днем народження, мила" - написала Лілія.

Лілія Подкопаєва з донькою / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Подкопаєва додала добірку світлин із донькою, на яких показала, як вже підросла дівчинка.

Донька Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Зворушлива та емоційна фотосесія на тлі моря не залишила шанувальників байдужими. У коментарях користувачі зазначили, що Кароліна росте справжньою красунею та привітали її з днем народження.

Вітання маленькій красуні!

Яка доросла дівчинка вже! Нехай буде щасливою!

З днем народження, нехай донечка зростає щасливою!

Донька Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Також нещодавно у родині Лілії Подкопаєвої відбулося ще одне свято - молодшій донечці спортсменки виповнилося три роки.

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