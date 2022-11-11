Лілія Подкопаєва показала рідкісні світлини з донькою та ніжно привітала її з 16-річчям

Спортсменка привітала дівчину із днем народження.
Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними світлинами зі старшою донькою Кароліною.
Донці спортсменки 11 листопада виповнилося 16 років. Привітати Кароліну зіркова мама вирішила на своїй сторінці в Instagram.
"З днем народження, серденько! 16 років тому наш світ змінився, коли ти народилася. Я дуже тебе люблю і не можу уявити світ без тебе. З днем народження, мила" - написала Лілія.
Подкопаєва додала добірку світлин із донькою, на яких показала, як вже підросла дівчинка.
Зворушлива та емоційна фотосесія на тлі моря не залишила шанувальників байдужими. У коментарях користувачі зазначили, що Кароліна росте справжньою красунею та привітали її з днем народження.
- Вітання маленькій красуні!
- Яка доросла дівчинка вже! Нехай буде щасливою!
- З днем народження, нехай донечка зростає щасливою!
Також нещодавно у родині Лілії Подкопаєвої відбулося ще одне свято - молодшій донечці спортсменки виповнилося три роки.
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