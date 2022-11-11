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Лілія Подкопаєва показала рідкісні світлини з донькою та ніжно привітала її з 16-річчям

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Лілія Подкопаєва показала рідкісні світлини з донькою та ніжно привітала її з 16-річчям

Лілія Подкопаєва з донькою / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Спортсменка привітала дівчину із днем народження.

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними світлинами зі старшою донькою Кароліною.

Донці спортсменки 11 листопада виповнилося 16 років. Привітати Кароліну зіркова мама вирішила на своїй сторінці в Instagram. 

"З днем народження, серденько! 16 років тому наш світ змінився, коли ти народилася. Я дуже тебе люблю і не можу уявити світ без тебе. З днем народження, мила" - написала Лілія.

Лілія Подкопаєва з донькою / © instagram.com/podkopayeva_official
Лілія Подкопаєва з донькою / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Подкопаєва додала добірку світлин із донькою, на яких показала, як вже підросла дівчинка. 

Донька Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official
Донька Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Зворушлива та емоційна фотосесія на тлі моря не залишила шанувальників байдужими. У коментарях користувачі зазначили, що Кароліна росте справжньою красунею та привітали її з днем народження. 

  • Вітання маленькій красуні!
  • Яка доросла дівчинка вже! Нехай буде щасливою!
  • З днем народження, нехай донечка зростає щасливою!
Донька Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official
Донька Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Також нещодавно у родині Лілії Подкопаєвої відбулося ще одне свято - молодшій донечці спортсменки виповнилося три роки.

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Дата публікації
Перегляди
426
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