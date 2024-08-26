Лілія Подкопаєва показала свої небачені фото з юності та дитинства в Донецьку: "Назавжди в серці"

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва поділилася архівними світлинами з дитинства.

Так, у день свого рідного міста Донецька спортсменка пригадала, як саме там розпочиналася її кар'єра й здійснювалися перші мрії, були перші спортивні досягнення. Водночас у фотоблогу Лілія поділилася рідкісними фото з того періоду, де зовсім юна вона тренується у спортивному товаристві "Динамо". І пригадала величезну працю шахтарів свого краю, одним з яких був колись її дідусь.

Лілія Подкопаєва / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

"Донецьк — місто мого дитинства, яке назавжди залишиться в моєму серці. Саме тут, у спортивному товаристві "Динамо", я зробила свої перші кроки у світ гімнастики і здійснила свої перші мрії. Але Донецьк для мене – це не лише спорт, а й шахтарська праця, яку я бачила на власні очі. Мій дідусь усе життя працював на шахті "Глибока", і я не раз спускалася в шахту, щоб зрозуміти, наскільки важкою є праця шахтарів", - розповіла Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лілія Подкопаєва / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Гімнастка також показала своє фото, де вона ще зовсім маленька, і привітала українців з Днем міста Донецька і Днем шахтаря. І серед побажань наголосила на мирному небі для її рідного міста, яке завжди буде українським.

Лілія Подкопаєва / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

"Сьогодні (25 серпня – прим. ред.) особливий день – День міста і День шахтаря. Хочу привітати всіх шахтарів і подякувати за їхню силу, відвагу і самовідданість. Ви – справжні герої, гордість нашого краю. Донецьк завжди буде частиною України, і я вірю, що ми знову побачимо його вільним і мирним. Слава нашим шахтарям! Слава Донецьку! Слава Україні!", - привітала спортсменка.

Нагадаємо, нещодавно Україна святкувала своє 33-річчя. З нагоди Дня Незалежності України Каменських, Сумська, Дорофєєва та інші зірки розповіли, що для них символізує українська свобода.

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