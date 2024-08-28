Лілія Подкопаєва показала, як з Іриною Білик у США відсвяткувала День Незалежності

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала, як по-особливому з сім'єю відсвяткувала День Незалежності України в США.

Зокрема, спортсменка відвідала особливу подію. Так, саме тоді в Атланті, штат Джорджія, концерт давала співачка Ірина Білик. Тож, Подкопаєва не могла цього пропустити, аби не провести особливий для України день у компанії українців. На концерт до Білик також завітали чоловік гімнастки Ігор Дубінський та молодша донька Евеліна. До речі, виконавиця теж була не сама. На концерті Білик підтримував її син Табріз.

Концерт Ірини Білик в США / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Минув тиждень від того чарівного вечора, коли ми всі зібралися на благодійний концерт Ірини Білик, щоб разом відзначити День Незалежності України. Але емоції, які ми відчули тоді, залишаються такими ж яскравими та незабутніми. Цей вечір став для нас не просто святом — він подарував нам відчуття єдності, спільної сили та любові до рідної землі", - поділилася спортсменка.

Концерт Ірини Білик в США / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Також Лілія Подкопаєва зазначила, що неабияк пишається українською громадою в місті, де вона проживає. За словами спортсменки, у такий тяжкий час вони згуртувалися і допомагають країні.

Чоловік та донька Лілії Подкопаєвої / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Я щиро пишаюся нашою громадою Атланти. Ми залишаємося згуртованими, підтримуємо одне одного і не забуваємо про нашу спільну мету — допомогти Україні у цей важкий час", - зазначила спортсменка.

Концерт Ірини Білик в США / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва показувала раніше небачені фото з юності. Також гімнастка розповідала про своє дитинство в її рідному Донецьку.

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